На водоканале в Одесской области нашло приют ползучее семейство (видео)

В городе Рени Одесской области коммунальщики обнаружили целое семейство змей на городском водоканале. Пресмыкающиеся облюбовали задвижку на главном водопроводе.

Снятое на месте видео опубликовал у себя в Facebook городской голова Игорь Плехов. Также он отметил, что ни одна змея не пострадала.

По словам директора одесского зоопарка Игоря Белякова, который более 40 лет занимается изучением змей, на задвижке грелись водяные ужи. По всей видимости, пресмыкающиеся собрались на зимовку. Они неядовитые.

Из жизни нашего Водоканала ,задвижка на главном водопроводе . Опубликовано Игорем Плеховым Пятница, 4 декабря 2020 г.

Ранее на одесском пляже Ланжерон моржи нашли в море живого питона. Животное отдали в дельфинарий.

Также «Одесская жизнь» рассказывала, какие змеи водятся в Одесской области и как правильно вести себя при встрече с ними.

Фото: zaodessu