На улицах Одессы расставят нестандартные мусорные контейнеры

В Одессе наряду с обычными альтфатерами появятся малые мусорные баки.
Об этом сообщил и.о. руководителя гордепартамента хозяйства Дмитрий Жеман, передает timer-odessa.net.
Баки начнут расставлять уже в феврале. Первым делом они появятся в частном секторе Киевского района города.
Кроме того, Дмитрий Жеман рассказал, что в департаменте начали создавать санитарную карту.
На ней отметят места, куда можно будет вывезти габаритные вещи, которые не помещаются в привычный мусорный контейнер.
Фото: novorosinform.org
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