На Трассе здоровья пройдет забег в вышиванках: всем участникам пообещали подарки

24 августа 2021 года к 30-летию независимости Украины состоится забег в вышиванках на Трассе здоровья и в парке им. Т. Шевченко.

Об этом сообщает официальный сайт городского совета города Одессы.

Начало забега в 08:00. Отмечается, что участвовать в нем планируют около 1500 человек.

Приглашаются и профессиональные спортсмены, и бегуны-любители. Предусмотрено две дистанции:

5 километров

10 километров

К участию в забеге на дистанции 5 км допускаются все желающие от 14 лет (на 10 км – от 16 лет) и старше, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

Всем участникам соревнования будут вручены памятные медали и вышиванки.

Победители будут награждены на торжественном закрытии соревнований.

Забег в вышиванках – только часть праздничной программы в Одессе, посвязенной 30-летию Независимости Украины. Ранее “Одесская Жизнь” публиковала полную программу празднования: Морской парад и мега-концерт: как в Одессе отметят День Независимости (программа)