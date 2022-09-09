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На трассе Одесса-Рени серьезная авария с участием трех фур

На трассе Одесса-Рени серьезная авария с участием трех фур

В Одесской области столкнулись три фуры. Авария произошла на трассе Одесса-Рени, где вчера в результате столкновения легковушки и грузовика погибли отец с сыном. Сегодня, к счастью, обошлось без погибших.

Об этом сообщили в Управлении ГСЧС Украины в Одесской области.

С начала сентября на трассе Одесса-Рени это уже третья серьезная авария. Сегодня там столкнулись три грузовика. Водителя одного из них спасателям пришлось доставать из кабины, срезав ее крышу.

Напомним, что вчера на трассе Одесса-Рени столкнулись легковой автомобиль и фура. Оба автомобиля загорелись. В легковушке погибли мужчина-водитель и его двухлетний сын.

Ранее на этой же автомагистрали погибли отец и его 15-летняя дочь. Тоже после столкновения с грузовым автомобилем.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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