На трассе Одесса-Рени перевернулось авто: два человека погибли

В Овидиопольском районе 66-летний водитель автомобиля «Toyota Prado» во время движения не справился с управлением и съехал на обочину, в результате чего машина опрокинулась.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области, в машине в момент ДТП находился один 66-летний пассажир – он погиб на месте. Водителя госпитализировали, но он скончался в больнице. По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Фото: pmg.ua *Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.