На трассе Одесса – Киев загорелся автобус с пассажирами

Сегодня днем, 19 июля, на трассе Одесса – Киев загорелся автобус, полный пассажиров.
Как сообщает Телеграмм-канал «Ху…Одесса», это случилось возле села Троицкого Подольского района.
«Открытый огонь потушили в моторном отсеке, но задымился весь салон… Пассажиры остались на трассе ждать», – говорится в сообщении.
Официальная информация о произошедшем на данным момент отсутствует.
Подробности выясняются.
Как сообщалось ранее, 15 июля на участке трассы Одесса – Киев произошел оползень. Это случилось также в районе села Троицкого.
Фото: скриншот с видео Телеграм-канала «Ху…Одесса»