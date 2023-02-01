Новости Одессы и Одесской области

На трассе Одесса-Киев поработали вандалы

На трассе Одесса-Киев поработали вандалы

На автомобильной дороге М-05 Киев – Одесса, возле Знаменки, за одну ночь украли 28 дорожных знаков и 12 металлических стоек к ним.

Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог в Одесской области.

Дорожники назвали сумму нанесенного ущерба- это более 50 тысяч грн. Акт вандализма зафиксирован представителями правоохранительных органов.

Сейчас подрядные организации заняты тем, чтобы поскорее восстановить дорожные знаки на пострадавшем участке автодороги.

В Службе автодорог отмечают, что от наличия знаков и дорожного оборудования зависит не только безопасность движения для автомобилистов и пешеходов, но порой и их жизнь.

Что касается ответственности за такие действия, то повреждение или кража дорожных знаков расценивается как покушение на государственное имущество и за это предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

А если из-за таких действий произойдет ДТП, то виновное лицо наряду еще и возмещает нанесенный ущерб.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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