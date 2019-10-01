На Таирова в Одессе повредили фонтан

Оторванные плиты и раскуроченное основание – таков итог действий городских вандалов.
Поврежденным оказался фонтан на проспекте Академика Глушко.
Об этом grad.ua сообщили в пресс-службе департамента городского хозяйства.
Две гранитные плиты сорвали полностью, еще несколько – надорвали.
Коммунальщикам прибавилось работы. Им предстояло восстановить покрытие фонтана, при этом, по данным хозяйственников, все уже отремонтировали.
Фото: grad.ua
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