Одеські фонтани відключать на зимовий період: почнуть з найбільшого

З початку жовтня фахівці комунального підприємства «Сервісний центр» почнуть консервувати міські фонтани на зимовий період.

Про це повідомляє прессужба Одеської міської ради.

– Консервація фонтану – це складний процес. Для того, щоб фонтани благополучно перезимували, фахівцям підприємства необхідно провести продування систем водопостачання, демонтувати форсунки, а також електричне та насосне обладнання. Після демонтажу виконується огляд обладнання фонтану, і за необхідності проводиться його ремонт, – розповів директор КП« Сервісний центр» Олександр Носовський.

З 1 жовтня, відключать фонтан, розташований на розі вулиці Заболотного і Кримського бульвару. Це найбільший у діаметрі фонтан в Одесі.

Фонтани, які знаходяться в міських парках, припинять роботу до середини жовтня, а розташовані в центральній частині міста будуть законсервовані в останню чергу. Так, до початку листопада планується законсервувати всі міські фонтани.

Зворотний процес – розконсервування фонтанів – розпочнеться вже в середині весни. Перші фонтани, як правило, включають у центрі міста – до 1 квітня, решта – з квітня.

Фото: прессужба Одеської міської ради