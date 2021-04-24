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Французский стрит-арт-художник нарисует мурал на стене одесской школы (фото)

Французский стрит-арт-художник нарисует мурал на стене одесской школы (фото)

В Одессе школу №55 по улице Ильфа и Петрова украсит мурал широко известного в мире французского стрит-арт-художника Жюльена Маллана, известного под псевдонимом Seth.

Жюльен Маллан приехал в Одессу на фестиваль «Французская весна – 2021».

Как стало известно, на стене появится изображение девочки, рисующей солнце. Как отметил автор мурала, что может символизировать как окончание карантина, так и «еще что-то», так как «каждый видит то, что хочет».

Жюльен Маллан, он же Seth начал рисовать на улицах Парижа в 90-х годах, после того как окончил Национальную школу декоративных искусств. Его работы находятся в разных странах, в том числе в Киеве и в музее современного искусства Urban Nation в Берлине. Главная тема его работ – детство, бессознательное и мечты.

мурал на стене одесской школы

Как сообщала «Одесская жизнь», стену Одесской Еврейской больницы украсил мурал «Атланты, спасающие мир», созданный в честь медиков, которые борются с пандемией коронавируса.

Фото: УСИ

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