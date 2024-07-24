На Солнце произошли мощные вспышки: какой силы будут магнитные бури сегодня, 24 июля

Об этом сообщили в Центре прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Американском космическом агентстве NASA.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Но прогноз может измениться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

В период магнитных бурь чаще всего возникают следующие симптомы:

ухудшение настроения и самочувствия;

повышение или снижение артериального давления;

нарушение сна или бессонница;

раздражительность и тревожность;

боль в суставах;

головная боль и головокружение;

обострение хронических заболеваний.

Магнитные бури: как защититься

В опасные дни следует придерживаться простых рекомендаций: