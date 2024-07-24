На Сонці сталися потужні спалахи: якої сили будуть магнітні бурі сьогодні, 24 липня

Про це повідомили в Центрі прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США та Американському космічному агентстві NASA.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності – К-індексом – від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

Але прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

У період магнітних бур найчастіше виникають такі симптоми:

погіршення настрою та самопочуття;

підвищення або зниження артеріального тиску;

порушення сну або безсоння;

дратівливість і тривожність;

біль у суглобах;

головний біль і запаморочення;

загострення хронічних захворювань.

Магнітні бурі: як захиститися

У небезпечні дні слід дотримуватися простих рекомендацій: