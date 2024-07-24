На Сонці сталися потужні спалахи: якої сили будуть магнітні бурі сьогодні, 24 липня

Через сильний викид плазми на Сонці, що стався три дні тому, сьогодні, 24 липня, Землю накрив геомагнітний шторм потужністю 6 балів – червоного рівня.
Про це повідомили в Центрі прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США та Американському космічному агентстві NASA.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності – К-індексом – від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
Але прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.
У період магнітних бур найчастіше виникають такі симптоми:
- погіршення настрою та самопочуття;
- підвищення або зниження артеріального тиску;
- порушення сну або безсоння;
- дратівливість і тривожність;
- біль у суглобах;
- головний біль і запаморочення;
- загострення хронічних захворювань.
Магнітні бурі: як захиститися
У небезпечні дні слід дотримуватися простих рекомендацій:
- приділяти час фізичній активності;
- віддавати перевагу здоровому харчуванню;
- відпочивати і висипатися;
- пити більше чистої води;
- утриматися від алкоголю і жирної їжі.
- уникати стресових чинників;
- перевірити вміст домашньої аптечки на наявність необхідних ліків.