На Сонці сталися потужні спалахи: якої сили будуть магнітні бурі сьогодні, 24 липня

На Сонці сталися потужні спалахи: якої сили будуть магнітні бурі сьогодні, 24 липня

Через сильний викид плазми на Сонці, що стався три дні тому, сьогодні, 24 липня, Землю накрив геомагнітний шторм потужністю 6 балів – червоного рівня.

Про це повідомили в Центрі прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США та Американському космічному агентстві NASA.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності – К-індексом – від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

Але прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

У період магнітних бур найчастіше виникають такі симптоми:

  • погіршення настрою та самопочуття;
  • підвищення або зниження артеріального тиску;
  • порушення сну або безсоння;
  • дратівливість і тривожність;
  • біль у суглобах;
  • головний біль і запаморочення;
  • загострення хронічних захворювань.

Магнітні бурі: як захиститися

У небезпечні дні слід дотримуватися простих рекомендацій:

  • приділяти час фізичній активності;
  • віддавати перевагу здоровому харчуванню;
  • відпочивати і висипатися;
  • пити більше чистої води;
  • утриматися від алкоголю і жирної їжі.
  • уникати стресових чинників;
  • перевірити вміст домашньої аптечки на наявність необхідних ліків.

 

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