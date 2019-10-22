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Новости Одессы и Одесской области

На сколько вырастет цена за пересылку писем и посылок?

На сколько вырастет цена за пересылку писем и посылок?

С 2020 года повышаются предельные тарифы на универсальные услуги почтовой связи. На заседании 3 сентября Национальная комиссия по вопросам регулирования связи и информатизации утвердила повышение тарифов на почтовую связь.

Тарифы изменятся следующим образом:

Пересылка письменной корреспонденции:

  • неприоритетное простое письмо, почтовая карточка массой до 50 г подорожает на 1 грн.;
  • приоритетное простое письмо, почтовая карточка массой до 50 г — на 1 грн.;
  • бандероль простая неприоритетная массой до 250 г — на 1,50 грн.;
  • бандероль простая приоритетная массой до 250 г — на 1,50 грн.;
  • бандероль простая неприоритетная массой до 1 кг (пересылки отечественной продукции книгоиздательства) — на 2,70 грн.;
  • за каждое заказное отправление (карточка, письмо, бандероль) сверх платы за массу — на 1 грн.

Пересылка посылок без объявленной ценности:

  • посылка по Украине вырастет в цене на 4 грн.;
  • посылка в пределах области — на 3 грн.

Фото: aliexpress

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