На сколько вырастет цена за пересылку писем и посылок?

С 2020 года повышаются предельные тарифы на универсальные услуги почтовой связи. На заседании 3 сентября Национальная комиссия по вопросам регулирования связи и информатизации утвердила повышение тарифов на почтовую связь.
Тарифы изменятся следующим образом:
Пересылка письменной корреспонденции:
- неприоритетное простое письмо, почтовая карточка массой до 50 г подорожает на 1 грн.;
- приоритетное простое письмо, почтовая карточка массой до 50 г — на 1 грн.;
- бандероль простая неприоритетная массой до 250 г — на 1,50 грн.;
- бандероль простая приоритетная массой до 250 г — на 1,50 грн.;
- бандероль простая неприоритетная массой до 1 кг (пересылки отечественной продукции книгоиздательства) — на 2,70 грн.;
- за каждое заказное отправление (карточка, письмо, бандероль) сверх платы за массу — на 1 грн.
Пересылка посылок без объявленной ценности:
- посылка по Украине вырастет в цене на 4 грн.;
- посылка в пределах области — на 3 грн.
Фото: aliexpress