На сколько вырастет цена за пересылку писем и посылок?

«Укрзалізниця” не планирует повышать цены на билеты в железнодорожном транспорте до конца 2019 года.

Уже в сентябре в Украине цены на молоко и молочные продукты для потребителя вырастут на 5% по сравнению с июнем-июлем. По итогам августа молочная продукция уже подорожала на 3%.

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