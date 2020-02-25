На склоне Французского бульвара, где вырубили несколько сотен деревьев, начали прокладывать дорогу

“Одесская жизнь” уже сообщала, что на этом месте спилили 336 деревьев. Вскоре все поваленные деревья начали убирать с территории.

Наш корреспондент сообщил, что рабочие ООО «Пик-строй» уже полностью очистили территорию дороги от спиленных деревьев. На данный момент они замеряют участки дороги, проводят необходимые расчеты. Также снимают старый слой покрытия и заливают бетоном. На месте есть тяжёлая строительная техника, в том числе асфальтный каток.

Напомним, на склонах Французского бульвара, 60/1 возводят жилой комплекс «Aston Hall». Чтобы расширить спуск к ЖК и провести необходимые коммуникации, там вырубили деревья.

По факту уничтожения зеленых насаждений открыли уголовное дело, проводят досудебное расследование. Нарушитель уже выплатил штраф в размере 90 тысяч гривен.

Экологи утверждают, что последствия от вырубки могут быть плачевными, так как это грозит склонам оползнями.

Фото автора

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!