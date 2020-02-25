fbpx
Новости Одессы и Одесской области

На склоне Французского бульвара, где вырубили несколько сотен деревьев, начали прокладывать дорогу

На склоне Французского бульвара, где вырубили несколько сотен деревьев, начали прокладывать дорогу

Работы на склоне Французского бульвара продолжаются.

“Одесская жизнь” уже сообщала, что на этом месте спилили 336 деревьев. Вскоре все поваленные деревья начали убирать с территории.

Наш корреспондент сообщил, что рабочие ООО «Пик-строй» уже полностью очистили территорию дороги от спиленных деревьев. На данный момент они замеряют участки дороги, проводят необходимые расчеты. Также снимают старый слой покрытия и заливают бетоном. На месте есть тяжёлая строительная техника, в том числе асфальтный каток.

Напомним, на склонах Французского бульвара, 60/1 возводят жилой комплекс «Aston Hall».  Чтобы расширить спуск к ЖК и провести необходимые коммуникации, там вырубили деревья.

По факту уничтожения зеленых насаждений открыли уголовное дело, проводят досудебное расследование.  Нарушитель уже выплатил штраф в размере 90 тысяч гривен.

Экологи утверждают, что последствия от вырубки могут быть плачевными, так как это грозит склонам оползнями.

Фото автора

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
1 комментарий
Артем Виноградов
Артем Виноградов ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
одесситка
Гость
одесситка

чем они дышать будут деревья это легкие города и что они запоют когда их дома будут сползать и рушиться как в ЧЕРНОМОРСКЕ.ВРЕМЕНЩИКИ И НЕ ОДЕССИТЫ

Голос за1Голос против  Ответить
38 минут назад
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить