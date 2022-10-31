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На севере Молдовы упала российская ракета (фото, видео)

На севере Молдовы упала российская ракета (фото, видео)

Сегодня утром, 31 октября 2022 года, на севере Молдовы упала российская ракета.

Как сообщает министерство внутренних дел страны, ракета, сбитая украинской системой ПВО, упала на северном краю населенного пункта Наславча Окницкого района, который расположен на границе с Украиной.

Российская ракета упала в Молдове2

Предварительно, пострадавших нет, но выбиты окна нескольких домов.

В ведомстве отметили, что, по данным украинских властей, россияне атаковали Днестровскую ГЭС на территории Украины, которая находится на расстоянии 10 км от Наславчанской ГЭС. Угрозы наводнения нет.

Силы МВД оцепили район падения ракеты, чтобы избежать возможных опасностей.

А портал NordNews обнародовал видео, снятое камерой наблюдения на месте:

Напомним, с раннего утра понедельника, 31 октября, рашисты осуществили несколько волн ракетных атак по объектам критической инфраструктуры Украины. 50 крылатых ракет Х-101/Х-555 выпустили из самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95/Ту-160 с севера Каспийского моря и Волгодонска Ростовской области рф.

Сообщалось, что две ракеты силы ПВО сбили над территорией Одесской области.

Также напоминаем: угроза нанесения ракетных ударов по Одессе и области остается чрезвычайно высокой. Поэтому не следует игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Источник: Европейская правда
Фото: МВД Молдовы

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Редакция ПРОФИЛЬ

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