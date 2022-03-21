На российских кораблях закрашивают названия и номера — готовятся к пиратству?

Сейчас военные страны-агрессора окрашивают на своих кораблях названия и бортовые номера. В этой акции усматривается подготовка к провокациям против гражданских судов с последующим обвинением украинских военных кораблей

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

— Пираты под триколором зарисовывают бортовые номера, а с ними – скудные остатки чести и достоинства. Осознавая грязные методы ведения войны рашистами, в этой акции усматривается подготовка к предстоящим провокациям в отношении гражданских судов с последующим обвинением в них украинских военных кораблей, — сказано в сообщении.

Также подчеркивается, что военный флот россии продолжает лелеять самые низкие традиции пиратства.

С начала широкомасштабного вторжения в Украину орки неоднократно отличились подлостью в Черном море.

Так, под предлогом фейковой контртеррористической операции они заблокировали работу украинских портов. Обстреляли 4 гражданских судна. Один из подбитых танкеров превоатили в экологическую бомбу. Захватывают и удерживают в плену гражданские грузовые суда.

Российский флот препятствует спасательным операциям. Было захвачено одно поисково-спасательное судно и неоднократно угрожали применением оружия спасательным катерам, которые шли на помощь экипажам подбитых судов.

Украинские пограничники считают, что страна без чести и достоинства, такая как российская федерация, не может пользоваться благами содействия мореходству. Об этом говорит и реакция мирового сообщества.

Вскоре российские суда не смогут покидать порты из-за отказа компании Регистр Ллойда Вояж Рус продавать и обновлять в России электронные навигационные карты C-MAP, которые используют большинство российских судов.

Страны ЕС и Великобритания рассматривают возможность запрета входа российских кораблей в свои порты.

Шведские порты уже объявили бойкот всем российским судам и грузам.

Дунайская комиссия лишила РФ полномочий и требует компенсации за срыв судоходства. Турция же использует полномочия в соответствии с Конвенцией Монтре 1936 года, которые позволяют закрывать проливы Босфор и Дарданеллы для иностранных военных кораблей в военное время и в случае угрозы.

Поэтому в погранслужбе уверены, что зарисованные названия и бортовые номера не укроют российский флот от позора и пренебрежения во всем мире. И за военные преступления будут отвечать все причастные и те, с молчаливого согласия кого они совершались.