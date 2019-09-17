На ринку України за місяць подорожчали 55% продуктів із соціального кошика

Водночас зменшилася ціна й на овочі борщового набору.
Про це повідомляє голова Національної Ради з економічного розвитку Олексій Дорошенко у Facebook.
– За даними Державної служби статистики в серпні 2019 року, у порівнянні з липнем, подорожчало сімнадцять продуктів, або 55% соціального кошику. Відбулось зростання вартості всіх видів хліба, окрім пшеничного хліба з борошна вищого ґатунку, всіх видів м’яса, мороженої риби, молока, сметани, яєць, гречки, рису, олії соняшникової та яблук, – сказав голова Нацради з економічного розвитку.
Однак, як зазначив Дорошенко, стали дешевше чотирнадцять продуктів, або 45% асортименту. Зменшилися ціна на всі овочі борщового набору, хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку, манку, пшоно, ячку, макаронні вироби, борошно, кисломолочні сири, сметану та цукор.
Серед продуктів, які найбільше подорожчали опинилися:
1. Курячі яйця – на 38,6%
2. Гречка – на 3,2%
3. Яблука – на 2,4%
4. Свинина – на 1,7%
5. Молоко – на 0,8%.
Також зросла вартість на 0,7% – на яловичину, курку в тушці й сало, на 0,6% – на вершкове масло, на 0,5% – на пшеничний хліб із борошна першого ґатунку, житній хліб, батон і варену ковбасу, на 0,4% – на рис, куряче філе та морожену рибу, на 0,2% – на соняшникову олію.
П’ятірка продуктів, які найбільше подешевшали в серпні за даними статистики виглядає наступним чином:
1. Морква – на 38,8%
2. Буряк – на 29,9%
3. Цибуля – на 15,0%
4. Капуста – на 5,3%
5. Пшоно – на 2,4%.
Фото: UkrMedia
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