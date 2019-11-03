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Новости Одессы и Одесской области

На Приморском бульваре в Одессе суд запретил застраивать исторический дом

На Приморском бульваре в Одессе суд запретил застраивать исторический дом

На памятник архитектуры 1829 года – полуциркульное здание в центре Одессы – наложен арест. В суде действия застройщика признали незаконными.

Об этом на своей Facebook странице сообщил народный депутат Украины Алексей Леонов.

По его словам, в Киевском районном суде Одессы удалось добиться остановки «реконструкции» здания по адресу Приморский бульвар, 7, известного, как дом Франца Боффо или полуциркульное здание (справа от памятника Дюку).

Сооружение является памятником архитектуры национального значения. Судом установлено, что компания ООО «Гранд отель» не имела разрешительных документов на проведение строительных работ на объекте, а если точнее – не получала разрешение на работы от Министерства культуры. Поэтому на памятник архитектуры наложен арест в порядке ч2. ст. 298 УК Украины – умышленное уничтожение, разрушение или порча объектов, являющихся особой исторической или культурной ценностью.

Судом запрещено:

·         Отчуждение здания, в том числе отдельных помещений и распоряжение ими

·         Проведение реконструкции, строительных и ремонтных работ

·         Осуществление какие-либо регистрационных действий касательно памятника архитектуры.

Согласно статье, нарушителям грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Напомним, работы на крыше полуциркульного здания начали проводить в июне.  Тогда прокуратура завела уголовное дело на «реконструкторов».

На время разбирательств на здание был наложен запрет. В то же время представители одесского ГАСК не могли провести проверку, так как их не пропускали на строительную площадку. Уже в конце сентября Киевским районным судом было вынесено решение о снятии запрета – строительные работы продолжились,   но, как оказалось, ненадолго.

Фото: Алексей Леонов, Facebook, pushkinska.net, 7kanal.com.ua

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Артем Виноградов
Артем Виноградов ПРОФИЛЬ
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