Что строят на историческом здании за спиной у Дюка?

Одна из «визитных карточек» Одессы — полуциркульный дом, расположенный как раз за плечом памятника Дюку де Ришелье — оказался в непонятной ситуации. Реставрация, похоже, превратилась в попытку надстройки. Неравнодушных одесситов интересует, что же именно и на каком основании пытаются “пристроить” к знаменитому дому, но чёткого ответа пока нет.

Тревогу в соцсетях на этой неделе подняли одесситы после поста краеведа Александра Бабича о попытке надстроить мансарду с ироничным заголовком “А давайте Дюка перенесём на Слободку!”.

Городское управление охраны объектов культурного наследия всё-таки вмешалось — его руководитель Павел Остапенко заявил, что незаконную надстройку разобрали.

Однако в субботу в соцсетях появилась информация о том, что строительные работы продолжились. Это вызвало закономерные вопросы.

Ранее представители компании-реставратора заявили «Думской», что надстраивают не мансарду, а всего лишь «полноценный технический выход на крышу здания», чтобы обеспечить обслуживание кровли.

Но эти заявления доверия у одесситов не вызвали.

Александр Бабич на своей странице в ФБ заявил:

Сегодня продолжились работы на правом полуциркульном здании. Ни областной ГАСК ни Управления охраны памятников не в состоянии ничего с этим сделать? У нас в городе нет власти? Если работы на памятнике национального значения не будут остановлены, то это вызовет взрыв возмущения всех горожан и гарантированные акции протеста. Один разрушенный незаконный нахалстрой в Воронцовском переулке уже есть. Неужели скоро появится ещё один?!

Фото: Пушкинская