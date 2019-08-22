На поселке Таирова в Одессе горел недострой возле школы (видео)

Дом еще не ввели в эксплуатацию, так что там никто не живет. Пострадал ли кто-то из строителей, пока неизвестно.
Одесситов в жилмассиве Таирова напугали столбы черного дыма. В районе Люстдорфской дороги загорелся недострой.
Как пишут очевидцы в соцсетях, вспыхнул рубероид на стройплощадке, расположенной на крыше высотки.
Огонь распространялся очень быстро и грозил перекинуться на расположенную рядом школу.
Однако на место вовремя приехали спасатели и потушили пламя.
Дом, предположительно, мог загореться из-за сильной жары. Подробности устанавливаются.
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Фото: 7kanal.com.ua
Видео: Галя Ткач
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