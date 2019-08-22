На поселке Таирова в Одессе горел недострой возле школы (видео)

Дом еще не ввели в эксплуатацию, так что там никто не живет. Пострадал ли кто-то из строителей, пока неизвестно.

Одесситов в жилмассиве Таирова напугали столбы черного дыма. В районе Люстдорфской дороги загорелся недострой. Как пишут очевидцы в соцсетях, вспыхнул рубероид на стройплощадке, расположенной на крыше высотки. Огонь распространялся очень быстро и грозил перекинуться на расположенную рядом школу. Однако на место вовремя приехали спасатели и потушили пламя. Дом, предположительно, мог загореться из-за сильной жары. Подробности устанавливаются. Читайте также: Трагедия в Одессе: пожар в отеле унес жизни 9 человек Фото: 7kanal.com.ua Видео: Галя Ткач *Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.