fbpx
Новости Одессы и Одесской области

На Пересыпи в Одессе временно закроют проезд: где и на сколько?

На Пересыпи в Одессе временно закроют проезд: где и на сколько?

Движение автотранспорта ограничат на улице 7-й Пересыпской в районе Конного переезда.

Об этом информирует пресс-служба одесского горсовета.

Так, проезд для автолюбителей закроют там с 9.00 24 марта до 18.00 25 марта.

Это связано с тем, что в этот период там будут ремонтиоровать переездный настил.

В связи с нововведением с 8.30 24 марта до 25 марта 18.30 будет ходить по-другому городская маршрутка №105:

– в сторону рынка «Привоз» — от ул. 7-й Пересыпской на ул. Локомотивную, ул. Лиманную, ул. Николаевскую дорогу, ул. Атамана Головатого и далее по маршруту;

– в сторону ул. Холмистой — от ул. Черноморского казачества на Николаевскую дорогу, ул. Лиманную, ул. Локомотивную, ул. 7-ю Пересыпскую и далее по маршруту.

Фото: od.vgorode.ua

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить