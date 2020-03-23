На Пересыпи в Одессе временно закроют проезд: где и на сколько?

Движение автотранспорта ограничат на улице 7-й Пересыпской в районе Конного переезда.

Об этом информирует пресс-служба одесского горсовета.

Так, проезд для автолюбителей закроют там с 9.00 24 марта до 18.00 25 марта.

Это связано с тем, что в этот период там будут ремонтиоровать переездный настил.

В связи с нововведением с 8.30 24 марта до 25 марта 18.30 будет ходить по-другому городская маршрутка №105:

– в сторону рынка «Привоз» — от ул. 7-й Пересыпской на ул. Локомотивную, ул. Лиманную, ул. Николаевскую дорогу, ул. Атамана Головатого и далее по маршруту;

– в сторону ул. Холмистой — от ул. Черноморского казачества на Николаевскую дорогу, ул. Лиманную, ул. Локомотивную, ул. 7-ю Пересыпскую и далее по маршруту.

Фото: od.vgorode.ua

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