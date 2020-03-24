На перекрестке в центре Одессы до вечера отключен светофор

На пересечении улиц Малой Арнаутской и Ришельевской временно не работает светофор.

Его отключили в связи с проведением планового ремонта Центральным РЭС, пояснили в пресс-службе КУ «СМЭП».

Подачу электричества возобновят в 18:00, и светофор включится.

Всех участников дорожного движения просят не нарушать правила и быть внимательными на этом перекрестке.

Со списком улиц, где сегодня отключили электроэнергию, можно ознакомиться по ссылке.

Фото: dyvys.info

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