На перекрестке в центре Одессы до вечера отключен светофор

На пересечении улиц Малой Арнаутской и Ришельевской временно не работает светофор.
Его отключили в связи с проведением планового ремонта Центральным РЭС, пояснили в пресс-службе КУ «СМЭП».
Подачу электричества возобновят в 18:00, и светофор включится.
Всех участников дорожного движения просят не нарушать правила и быть внимательными на этом перекрестке.
Со списком улиц, где сегодня отключили электроэнергию, можно ознакомиться по ссылке.
Фото: dyvys.info
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