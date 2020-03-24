Отключение света в Одессе 24 марта: список адресов

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 360 домов.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 24 марта в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 15:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-я линия Полностью

1-я линия (Лиманчик) 7, 15, 21, 35

14-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги Полностью

2-я Суворовская улица Полностью

3-я линия Лиманчик Полностью

3-я Суворовская улица Полностью

37-я линия Полностью

37-я линия Полностью

Атамана Чепиги улица 33, 35

Налівна 1, 4А, 4

С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-а Амбулаторна провулок 2, 7/2, 7а, 3, 5, 7, 9, 11

3-я Садовая улица 30

Амбулаторная улица 13, 2а, 7, 4а, 15, 2, 3, 6, 9, 4, 8, 10, 5, 11, 10а

Василия Симоненко улица 30г, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 27, 28, 29, 31, 31б, 39а, 40а, 49а, 31/б, 33а, 39б, 41а, 33, 29а, 3а, 11/3, 5а, 29б, 11б, 31в, 17а, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 58, 62

Жемчужная улица 10, 26

Звёздная улица 14г

Зелёная улица 6, 18/1, 18, 16, 4а, 10/4, 10/3, 8а, 10а, 24, 2, 10/5, 4, 22, 12, 10/2, 8, 6а, 20, 14

Ильфа и Петрова улица 6/2, 6/3, 6, 8/1, 6/1, 8

Лиманная улица Полностью

Маршала Жукова проспект 77а, 77

переулок Раисы Сергиенко 8а, 2, 6, 10, 14, 6а

Свободы проспект 75/5, 71/4, 75/4, 75/3, 71/8, 75/1, 75/7, 75/6, 89/7, 71/5, 71/1, 71, 71/2, 75/2

Таїрово Полностью

Чорноморка Полностью.

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-я линия Полностью

1-я линия (Лиманчик) 7, 15, 21, 35

1-я Пересыпская улица 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24

10-я Пересыпская улица 11, 12, 13, 16, 17

14-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги Полностью

2-я Суворовская улица Полностью

3-я линия Лиманчик Полностью

3-я Суворовская улица Полностью

37-я линия Полностью

4-я Пересыпская улица 3, 5, 9

Балтская дорога 18, 8а, 18Б, 11, 14А, 16, 10а, 10, 8, 14, 11А

Дегтярная улица 3, 6, 8, 10

Долинская улица 6, 7_9, 5а, 11, 3а, 11а, 13, 3, 10, 8, 7

3-я Суворовская улица Полностью

Жуковского улица 33

Княжеская улица 8, 12, 13, 15, 14з, 14, 16, 17

Кузнечная улица 29, 31, 33, 40

Ломаный переулок 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

Манежная улица 2, 16, 18, 20, 22, 26, 201, 202, 20/1, 203, 204, 205

Налівна 1, 4А, 4

Ольгиевская улица 16/18, 2, 24

Ольгиевский спуск 2, 3, 7, 9, 8А, 5, 10

переулок Митракова 4, 7а, 10, 3, 2, 6, 1А, 13, 1, 7, 11, 5, 9

Посмитного улица 22

Старопортофранковская улица 12, 21

Тираспольская улица 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24

Успенская улица 125, 115/115, 115/117, 76, 78, 80.

С 09:00 по 11:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-я линия Полностью

1-я линия (Лиманчик) 7, 15, 21, 35

14-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги Полностью

2-я Суворовская улица Полностью

3-я линия Лиманчик Полностью

3-я Суворовская улица Полностью

3-я Суворовская улица Полностью

37-я линия Полностью

Атамана Чепиги улица 33, 35

Налівна 1, 4, 4А.

С 04:00 по 06:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Єнергетиків 1, 2, 13

Цементный переулок Полностью

Щегольцова улица (Усатово) 12, 24

Фото: Кіцмань.City

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!