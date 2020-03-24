Отключение света в Одессе 24 марта: список адресов

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 360 домов.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 24 марта в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.
С 15:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-я линия Полностью
- 1-я линия (Лиманчик) 7, 15, 21, 35
- 14-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги Полностью
- 2-я Суворовская улица Полностью
- 3-я линия Лиманчик Полностью
- 3-я Суворовская улица Полностью
- 37-я линия Полностью
- 37-я линия Полностью
- Атамана Чепиги улица 33, 35
- Налівна 1, 4А, 4
С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-а Амбулаторна провулок 2, 7/2, 7а, 3, 5, 7, 9, 11
- 3-я Садовая улица 30
- Амбулаторная улица 13, 2а, 7, 4а, 15, 2, 3, 6, 9, 4, 8, 10, 5, 11, 10а
- Василия Симоненко улица 30г, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 27, 28, 29, 31, 31б, 39а, 40а, 49а, 31/б, 33а, 39б, 41а, 33, 29а, 3а, 11/3, 5а, 29б, 11б, 31в, 17а, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 58, 62
- Жемчужная улица 10, 26
- Звёздная улица 14г
- Зелёная улица 6, 18/1, 18, 16, 4а, 10/4, 10/3, 8а, 10а, 24, 2, 10/5, 4, 22, 12, 10/2, 8, 6а, 20, 14
- Ильфа и Петрова улица 6/2, 6/3, 6, 8/1, 6/1, 8
- Лиманная улица Полностью
- Маршала Жукова проспект 77а, 77
- переулок Раисы Сергиенко 8а, 2, 6, 10, 14, 6а
- Свободы проспект 75/5, 71/4, 75/4, 75/3, 71/8, 75/1, 75/7, 75/6, 89/7, 71/5, 71/1, 71, 71/2, 75/2
- Таїрово Полностью
- Чорноморка Полностью.
С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-я линия Полностью
- 1-я линия (Лиманчик) 7, 15, 21, 35
- 1-я Пересыпская улица 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24
- 10-я Пересыпская улица 11, 12, 13, 16, 17
- 14-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги Полностью
- 2-я Суворовская улица Полностью
- 3-я линия Лиманчик Полностью
- 3-я Суворовская улица Полностью
- 37-я линия Полностью
- 4-я Пересыпская улица 3, 5, 9
- Балтская дорога 18, 8а, 18Б, 11, 14А, 16, 10а, 10, 8, 14, 11А
- Дегтярная улица 3, 6, 8, 10
- Долинская улица 6, 7_9, 5а, 11, 3а, 11а, 13, 3, 10, 8, 7
- 3-я Суворовская улица Полностью
- Жуковского улица 33
- Княжеская улица 8, 12, 13, 15, 14з, 14, 16, 17
- Кузнечная улица 29, 31, 33, 40
- Ломаный переулок 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16
- Манежная улица 2, 16, 18, 20, 22, 26, 201, 202, 20/1, 203, 204, 205
- Налівна 1, 4А, 4
- Ольгиевская улица 16/18, 2, 24
- Ольгиевский спуск 2, 3, 7, 9, 8А, 5, 10
- переулок Митракова 4, 7а, 10, 3, 2, 6, 1А, 13, 1, 7, 11, 5, 9
- Посмитного улица 22
- Старопортофранковская улица 12, 21
- Тираспольская улица 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24
- Успенская улица 125, 115/115, 115/117, 76, 78, 80.
С 09:00 по 11:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-я линия Полностью
- 1-я линия (Лиманчик) 7, 15, 21, 35
- 14-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги Полностью
- 2-я Суворовская улица Полностью
- 3-я линия Лиманчик Полностью
- 3-я Суворовская улица Полностью
- 3-я Суворовская улица Полностью
- 37-я линия Полностью
- Атамана Чепиги улица 33, 35
- Налівна 1, 4, 4А.
С 04:00 по 06:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Єнергетиків 1, 2, 13
- Цементный переулок Полностью
- Щегольцова улица (Усатово) 12, 24
Фото: Кіцмань.City
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