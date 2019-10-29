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Новости Одессы и Одесской области

На Олімпійських іграх Україну можуть представити 12 спортсменів з Одещини

На Олімпійських іграх Україну можуть представити 12 спортсменів з Одещини

Від початку незалежності України спортсмени з Одеської області відвоювали 16 медалей на літніх Олімпійських іграх.

Про це розповіла начальниця Управління фізкультури і спорту Одеської ОДА Валентина Кольчак, повідомляє УСІ.

Поки невідома точна кількість спортсменів з Одеської області, які візьмуть участь в 32-х літніх Олімпійських іграх в Токіо в 2020-му році. Найімовірніше область представить відразу 12 осіб які візьмуть участь в Олімпіаді і 10 осіб – в Паралімпійських іграх. З 1992 року одеські олімпійці і паралімпійці сумарно принесли збірній 134 медалі.

За весь період незалежності України спортсмени з Одеської області принесли в скарбничку збірної 16 медалей на літніх Олімпійських іграх і 3 медалі на зимових. З них 10 медалей – золоті.

Медалі спортсменів з Одеської області на літніх Олімпійських іграх.

Медалі спортсменів з Одеської області на літніх Олімпійських іграх.

Цьогоріч заявку на участь в 32-х літніх Олімпійських іграх 2020 року, які пройдуть в столиці Японії, подало 19 спортсменів з Одеської області. Однак за словами Валентини Кольчак, шанси на проходження до збірної України є лише у 12 претендентів. Ліцензії на Олімпіаду є лише у двох спортсменок з цих 12 – це Анастасія Тодорова та Ірина Маловічко.

До списку увійшли спортсмени з таких видів спорту:

  • Баскетбол – Євген Балабан (Одеса);
  • Вільна боротьба – Василь Михайлов (Тарутинський район);
  • Греко-римська боротьба – Владлен Козлюк (Одеса);
  • Важка атлетика – Анастасія Лисенко (Чорноморськ);
  • Веслування на байдарках – Анастасія Тодорова (Білгород-Дністровський);
  • Карате – Анжеліка Терлюга (Одеса) і Аніта Серьогіна (Чорноморськ);
  • Кульова стрільба – Анна Ільїна (Одеса);
  • Стендова стрільба – Микола Мільчев та Ірина Маловічко (Одеса);
  • Фехтування – Олена Кравацька та Андрій Ягодка (Одеса).

Фото: dniprograd.org

 

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