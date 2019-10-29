На Олімпійських іграх Україну можуть представити 12 спортсменів з Одещини

Від початку незалежності України спортсмени з Одеської області відвоювали 16 медалей на літніх Олімпійських іграх.

Про це розповіла начальниця Управління фізкультури і спорту Одеської ОДА Валентина Кольчак, повідомляє УСІ.

Поки невідома точна кількість спортсменів з Одеської області, які візьмуть участь в 32-х літніх Олімпійських іграх в Токіо в 2020-му році. Найімовірніше область представить відразу 12 осіб які візьмуть участь в Олімпіаді і 10 осіб – в Паралімпійських іграх. З 1992 року одеські олімпійці і паралімпійці сумарно принесли збірній 134 медалі.

За весь період незалежності України спортсмени з Одеської області принесли в скарбничку збірної 16 медалей на літніх Олімпійських іграх і 3 медалі на зимових. З них 10 медалей – золоті.

Цьогоріч заявку на участь в 32-х літніх Олімпійських іграх 2020 року, які пройдуть в столиці Японії, подало 19 спортсменів з Одеської області. Однак за словами Валентини Кольчак, шанси на проходження до збірної України є лише у 12 претендентів. Ліцензії на Олімпіаду є лише у двох спортсменок з цих 12 – це Анастасія Тодорова та Ірина Маловічко.

До списку увійшли спортсмени з таких видів спорту:

Баскетбол – Євген Балабан (Одеса);

Вільна боротьба – Василь Михайлов (Тарутинський район);

Греко-римська боротьба – Владлен Козлюк (Одеса);

Важка атлетика – Анастасія Лисенко (Чорноморськ);

Веслування на байдарках – Анастасія Тодорова (Білгород-Дністровський);

Карате – Анжеліка Терлюга (Одеса) і Аніта Серьогіна (Чорноморськ);

Кульова стрільба – Анна Ільїна (Одеса);

Стендова стрільба – Микола Мільчев та Ірина Маловічко (Одеса);

Фехтування – Олена Кравацька та Андрій Ягодка (Одеса).

Фото: dniprograd.org