На окраине Одессы вспыхнула машина (фото)

Пожар произошел в районе жилмассива Таирова.

Об этом сообщает usionline.com.

Там, на улице Академика Королева, загорелась “Honda”.

Как рассказали свидетели, машина вспыхнула прямо во время движения.

Предварительно известно, что водитель успел выскочить из авто. О других пострадавших не сообщается.

Но машине здорово досталось. Говорят, от нее практически ничего не осталось.

На вызов уже прибыли пожарные.

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Фото: usionline.com