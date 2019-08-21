На одесской площади 10-го Апреля угон со стрельбой спровоцировал пробку (видео)

В районе улицы Черняховского развернулся настоящий боевик. Там угнали дорогой внедорожник.

Об этом рассказали очевидцы в группе “Подслушано Одесса” в Facebook.

Угону предшествовала стрельба. Огонь из пистолета открыли по машине марки Range Rover.

После этого налетчики оккупировали авто и скрылись на нем.

Один из автомобилистов, оказавшийся неподалеку, попытался остановить угонщиков, преградив им дорогу машиной. Однако те все равно смогли уйти.

В полиции подтвердили факт угона иномарки.

Тем временем инцидент спровоцировал пробку в районе площади 10-го Апреля.

Фото: antikor.com.ua

Видео: Иа Одессит