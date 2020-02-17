На окраине Одессы пылал склад с сигаретами и бочками спирта (фото)

Пламя охватило одноэтажное помещение склада, где хранились сигареты, спирт в бочках, канцтоварами и пластмассой.

Об этом сообщили в пресс-службе облГСЧС.

Огонь разгорелся такой силы, что спасателям пришлось тушить его три часа.

Процесс усложнялся из-за того, что горели легковоспламеняющиеся вещества и горючие материалы.

Причину устанавливают. Во время ЧП никто не пострадал.

Фото: ГСЧС в Одесской области

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