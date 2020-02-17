На окраине Одессы пылал склад с сигаретами и бочками спирта (фото)

Пожар произошел на Балтской дороге
Пламя охватило одноэтажное помещение склада, где хранились сигареты, спирт в бочках, канцтоварами и пластмассой.
Об этом сообщили в пресс-службе облГСЧС.
Огонь разгорелся такой силы, что спасателям пришлось тушить его три часа.
Процесс усложнялся из-за того, что горели легковоспламеняющиеся вещества и горючие материалы.
Причину устанавливают. Во время ЧП никто не пострадал.
Фото: ГСЧС в Одесской области
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