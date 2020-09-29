На Одессу обрушился залповый ливень (фото, видео)

“Коммунальные службы города заблаговременно подготовились к встрече с непогодой – были дополнительно прочищены ливневки и дождеприемники, подготовлена техника для откачки воды. В итоге непогода не привела к сколь-либо значимым последствиям: существенных подтоплений не произошло, транспорт работает в штатном режиме, исключение составил традиционно проблемный трамвайный марщрут №20 – на линии работает автобус”, – сообщили в мэрии Одессы.

Однако некоторые трудности все же были. В частности, возле Центрального автовокзала десять минут дождя превратили улицу Балковскую в озеро: ливневка не справилась с объемом воды, машины с трудом преодолевали водную преграду, а некоторые выбирались “на сушу” без номеров. На некоторых улицах падали деревья.

Фото и видео: Думская