тучи над морем

Прогноз погоды в Одессе на 28 мая

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В Одессе завтра облачно. Утром и днем небольшой дождь.

Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 13-15°С, днем 16-18°С.

Температура морской воды 15-16°С.

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Прогноз погоды в Одесской области на 28 мая

По Одесской области в среду облачно. Утром и днем небольшой дождь, местами умеренный. Днем местами гроза.

Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 11-16°С, днем 16-21°С.

На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

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