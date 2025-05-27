Прогноз погоды в Одессе на 28 мая
В Одессе завтра облачно. Утром и днем небольшой дождь.
Ветер южный, 7-12 м/с.
Температура ночью 13-15°С, днем 16-18°С.
Температура морской воды 15-16°С.
Читайте также: Кино в сердце Одессы: мэрия города превратилась в съемочную площадку (фото)
Прогноз погоды в Одесской области на 28 мая
По Одесской области в среду облачно. Утром и днем небольшой дождь, местами умеренный. Днем местами гроза.
Ветер южный, 7-12 м/с.
Температура ночью 11-16°С, днем 16-21°С.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Вы также можете узнать: Старших классов не будет: что изменит школьная реформа на Одесчине? Пример Кодымщины.