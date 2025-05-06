Согласно сообщению, голосование продолжается с 1 мая по 1 июля 2025 года на официальном сайте Одесского городского совета в разделе «Общественное обсуждение» на платформе «Социально активный гражданин» (citizen.omr.gov.ua). В режиме реального времени доступна информация о ходе обсуждения.

Участие могут принять только те граждане, которые имеют регистрацию в Одессе и достигли 18 лет. Каждый участник имеет возможность проголосовать за каждый из предложенных объектов отдельно, выбрав вариант «Да» или «Нет». Кроме того, можно оставить комментарий с объяснением своей позиции.

Обновленный перечень топонимов, по которым идет обсуждение, включает следующие предложения:

переименовать улицу Чапаева (Пересыпский район) в улицу Вячеслава Кириллова;

переименовать переулок Канатный (Приморский район) в переулок Михая Эминеску;

присвоить название парку на углу Фонтанской дороги и проспекта Леси Украинки — «Парк им. Леси Украинки»;

переименовать улицу Среднюю (Хаджибейский район) на улицу Александра Свища.

Ссылка на голосование: https://citizen.omr.gov.ua/discussion/