Погода в Одессе: прогноз на пятницу 26 ноября

Завтра, в пятницу, 26 ноября 2021 года, в Одессе и Одесской области ожидается преимущественно облачная погода. Днем может немного потеплеть

Погода в Одессе 26 ноября

Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, в Одессе в пятницу, 26 ноября ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков.

Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, во второй половине дня возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью 5-7 градусов тепла, днем она поднимется до 9-11 градусов выше нуля.

Погода в Одесской области 26 ноября

Завтра, 26 ноября, в Одесской области синоптики обещают облачную погоду с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман.

Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, во второй половине дня порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 2-7 градусов выше нуля, днем ожидается 8-13 градусов тепла.