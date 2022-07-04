Search
Новости Одессы и Одесской области

На Одессу и область надвигается гроза – объявлено предупреждение

На Одессу и область надвигается гроза – объявлено предупреждение

На сегодняшний день, понедельник, 4 июля 2022 года, в Одессе и Одесской области объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающейся на регион непогоды.

Как предупреждает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, в ближайшие 1-3 часа в Одессе и области ожидается гроза, во время грозы возможен шквал, его скорость может достигать 15-20 м/с.

Синоптики также отмечают, что такая погода сохранится до конца дня.

В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными и по возможности максимально ограничить перемещение и поездки по городу. Особенно это касается пожилых, детей и беременных женщин.

Также в мэрии просят не оставлять авто под деревьями и линиями электропередач и осторожно передвигаться под деревьями, ведь во время дождя и сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.

Отметим, что накануне синоптики обещали, что сегодня осадков в Одессе и области не будет.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить