На Одессу и область надвигается гроза – объявлено предупреждение

На сегодняшний день, понедельник, 4 июля 2022 года, в Одессе и Одесской области объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающейся на регион непогоды.

Как предупреждает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, в ближайшие 1-3 часа в Одессе и области ожидается гроза, во время грозы возможен шквал, его скорость может достигать 15-20 м/с.

Синоптики также отмечают, что такая погода сохранится до конца дня.

В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными и по возможности максимально ограничить перемещение и поездки по городу. Особенно это касается пожилых, детей и беременных женщин.

Также в мэрии просят не оставлять авто под деревьями и линиями электропередач и осторожно передвигаться под деревьями, ведь во время дождя и сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.

Отметим, что накануне синоптики обещали, что сегодня осадков в Одессе и области не будет.