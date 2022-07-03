Какой будет погода 4 июля в Одессе

В понедельник,4 июля в Одессе синоптики прогнозируют погоду без осадков, температура воздуха днем до +30 °С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
4 июля 2022 года в г. Одессе будет облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер южный 7-12 м/с. Температура ночью 18-20°С, днем 28-30°С.
Температура морской воды 23-24°С.
Погода в Одесской области
Облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер южный 7-12 м/с. Температура ночью 16-21°С, днем 28-33°С.
На автодорогах области видимость хорошая.