Июль по-одесски, летние цветы

Прогноз погоды в Одессе на 8 июля

Солнечно и без осадков. Без осадков.

Ветер южный, днем северный, 7-12 м/с.

Температура ночью 23-25°C, днем 25-28°C.

Прогноз погоды в Одесской области на 8 июля

Переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер южный, днем северный, 4-10 м/с.

Температура ночью 18-23°C, днем 26-36°C.

На автодорогах области видимость хорошая.

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