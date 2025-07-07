Прогноз погоды в Одессе на 8 июля
Солнечно и без осадков. Без осадков.
Ветер южный, днем северный, 7-12 м/с.
Температура ночью 23-25°C, днем 25-28°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 8 июля
Переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер южный, днем северный, 4-10 м/с.
Температура ночью 18-23°C, днем 26-36°C.
На автодорогах области видимость хорошая.
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