Громадський транспорт в Одесі не курсуватиме, якщо кількість пасажирів у ньому буде більше 20 осіб

З 19 березня транспорт в Одесі не курсуватиме далі за маршрутом, якщо у слоні буде більше 20 пасажирів.

Про це повідомляє пресслужба Департаменту міського господарства Одеської міської ради у Facebook.

– Увага! Шановні пасажири КП «Одесміськелектротранс», з 19.03.2020 на виконання розпорядження центральних органів влади щодо обмеження кількості пасажирів (не більше 20 осіб у трамваях та тролейбусах) рухомий склад підприємства не буде здійснювати рух за маршрутом у випадку перевищення цієї кількості, – повідомили у пресслужбі.

Фото: cfts.org.ua

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