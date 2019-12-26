На одесском поселке Котовского автомобилист въехал в столб: погиб человек

Там не справился с управлением водитель за рулем легкового авто марки Фольксваген.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции в Одесской области.

В результате машина с разгону влетела в электроопору.

Водитель получил травмы. Его 49-летний пассажир скончался на месте.

Обстоятельства происшествия предстоит выяснить следователям.

Фото: Патрульная полиция в Одесской области

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