На одесском поселке Котовского автомобилист въехал в столб: погиб человек

Авария произошла на улице Черноморского Казачества, близ дома №163.
Там не справился с управлением водитель за рулем легкового авто марки Фольксваген.
Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции в Одесской области.
В результате машина с разгону влетела в электроопору.
Водитель получил травмы. Его 49-летний пассажир скончался на месте.
Обстоятельства происшествия предстоит выяснить следователям.
Фото: Патрульная полиция в Одесской области
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