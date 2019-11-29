На одесском поселке Котовского автомобилист наехал на пешеходов: есть жертвы

Авария произошла вечером 28 ноября на Балтской дороге в Суворовском районе Одессы.

32-летний водитель легкового авто Opel Omega двигался в сторону улицы Профессора Карышковского.

Проезжая по неосвещенному участку дороги, он не заметил двух пешеходов и сбил их.

Об этом 7 канал сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах в Одесской области.

Под колесами авто оказалось две женщины. 58-летнюю пострадавшую увезли в больницу с травмами. Вторая 55-летняя женщина скончалась на месте.

Полиция продолжает выяснять обстоятельства ДТП.

Фото: 7 канал

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