На одесском поселке Котовского автомобилист наехал на пешеходов: есть жертвы

Авария произошла вечером 28 ноября на Балтской дороге в Суворовском районе Одессы.
32-летний водитель легкового авто Opel Omega двигался в сторону улицы Профессора Карышковского.
Проезжая по неосвещенному участку дороги, он не заметил двух пешеходов и сбил их.
Об этом 7 канал сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах в Одесской области.
Под колесами авто оказалось две женщины. 58-летнюю пострадавшую увезли в больницу с травмами. Вторая 55-летняя женщина скончалась на месте.
Полиция продолжает выяснять обстоятельства ДТП.
Фото: 7 канал