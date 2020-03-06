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Новости Одессы и Одесской области

На одесском пляже снесли старую кафешку, полюбившуюся одесситам (фото)

На одесском пляже снесли старую кафешку, полюбившуюся одесситам (фото)

На Ланжероне демонтировали известное многим горожанам кафе “Маячок”.

Об этом сообщает 7kanal.com.ua.

В горсовете говорят, что его снесли согласно постановлению суда.

Некоторые одесситы признались, что немного расстроились из-за сноса. По их словам, это была единственная кафешка, где можно было сидеть бесплатно за столиком у моря. При этом администрация не требовала делать заказ.

Горожане предполагают, что такой лакомый участок не остнется надолго свободным.

Вполне возможно, что его уже присмотрели под другое заведение.

Впрочем, владельцы дельфинария, которые претендуют на этот участок, обещают продлить там набережную, установить новые скамейки, урны и фонари, высадить платаны и пальмы. Кроме того, хотят обустроить несколько фонтанов и поставить памятник графу Ланжерону, передает dumskaya.net.

Фото: 7kanal.com.ua, dumskaya.net

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