На одесском пляже появилась огромная каменная птица (фоторепортаж)

Кто из украинских и одесских космонавтов побывал в космосе Украинские космонавты внесли большой вклад в мировую космонавтику. Ко Дню ракетно-космической отрасли Украины «Одесская жизнь» подготовила статью про украинских космонавтов, которые побывали в космосе. ПОДРОБНЕЕ

Могут ли снизиться цены на продукты после Пасхи? (видео) Пасхальный период – очередной повод сравнить цены на ключевые продукты питания. По оценкам «Института аграрной экономики», стоимость пасхальной корзины в этом году увеличилась почти на 25%, а в общем цены на продукты выросли на 30-32%. Однако по мнению экспертов, к лету ситуация может измениться для потребителей в лучшую сторону. «Одесская жизнь» поговорила с экономистом и продавцами «Нового рынка», чтобы выяснить, сколько сейчас стоят продукты питания и могут ли они подешеветь. ПОДРОБНЕЕ

Депутаты Рады запретили фейерверки и салюты в Украине Верховная Рада приняла во втором чтении закон об усилении контроля за использованием и оборотом пиротехнических изделий в Украине ПОДРОБНЕЕ