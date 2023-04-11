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На одесском пляже появилась огромная каменная птица (фоторепортаж)

На одесском пляже появилась огромная каменная птица (фоторепортаж)

Необычный арт-объект появился на Собачьем пляже как часть уже существующего там сада камней. Автор тризуба и других композиций — одессит Александр Изман.

Фотографии нового творения Александр Изман опубликовал на своей странице в Facebook.

Одессит Александр Изман выложил на побережье из камней изображение птицы в виде тризуба. Объект появился у моря 10 апреля, ко Дню освобождения Одессы от немецко-фашистских захватчиков.

Автор пояснил, что фигура символизирует возрождение Украины.

Одессит уже не первый год строит на пляжах из камней целые сады. Но в последнее время стал отдавать предпочтение оберегам в виде украинского государственного герба. Так в День Независимости Украины 24 августа 2022 Александр Изман на пляже выложил из камней птицы Феникса в форме Тризуба.

Одессит уже не первый год строит на пляжах из камней целые сады.

Александр Изман выложил на побережье из камней изображение птицы в виде тризуба. Объект появился у моря 10 апреля, ко Дню освобождения Одессы

Александр Изман в День Независимости Украины 24 августа 2022 года выложил из камней на пляже птицу Феникс в форме Тризуба.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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