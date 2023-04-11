На одесском пляже появилась огромная каменная птица (фоторепортаж)

Необычный арт-объект появился на Собачьем пляже как часть уже существующего там сада камней. Автор тризуба и других композиций — одессит Александр Изман.
Фотографии нового творения Александр Изман опубликовал на своей странице в Facebook.
Одессит Александр Изман выложил на побережье из камней изображение птицы в виде тризуба. Объект появился у моря 10 апреля, ко Дню освобождения Одессы от немецко-фашистских захватчиков.
Автор пояснил, что фигура символизирует возрождение Украины.
Одессит уже не первый год строит на пляжах из камней целые сады. Но в последнее время стал отдавать предпочтение оберегам в виде украинского государственного герба. Так в День Независимости Украины 24 августа 2022 Александр Изман на пляже выложил из камней птицы Феникса в форме Тризуба.
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