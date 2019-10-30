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Новости Одессы и Одесской области

На одесском морвокзале стало сложнее передвигаться: территорию оградили из-за кораблей НАТО (фото)

На одесском морвокзале стало сложнее передвигаться: территорию оградили из-за кораблей НАТО (фото)

Семь дней на территории одесского Морвокзала будет частично перекрыто движение: в порт зашли корабли НАТО. Четыре корабля стран-членов НАТО прибыли с дружественным визитом в Одессу. Но подходить к ним нельзя – везде ограждения, охрана с автоматами, Национальная гвардия и патрульные полицейские.

На дороге, ведущей к Морскому вокзалу, установлены флаги Североатлантического альянса и Украины –  минные тральщики стран-участниц НАТО уже ошвартовались в порту.

Флаги на дороге к морвокзалу

Флаги на дороге к морвокзалу

Они пробудут у нас неделю.

Конечно же, иностранные военные корабли привлекли множество одесситов. Но вот особо разгуливать по вокзалу не получится: рядом с кораблями, как сверху, так и внизу на Морвокзале, установлены ограждения. За ними патрулирует Национальная гвардия, а ближе к кораблям, на причале, – охрана с автоматами.

Вооруженная охрана кораблей

Вооруженная охрана кораблей

Спуститься, чтобы разглядеть суда поближе, можно только обойдя здание вокзала со стороны, где стоят яхты.

Проход по вокзалу частично ограничен

Проход по вокзалу частично ограничен

Но там людей не много, потому что хорошо рассмотреть можно только первый ближайший корабль. Да и охрана с автоматами, хмуро посматривающая в сторону любопытных людей, тоже особо не располагает к экскурсиям.

Всего в Одессу прибыло четыре корабля: испанский ESPS «Sella», румынский «Ros Lupu Dinescu», болгарский BGS «Shkval» и итальянский ITS «Numana». Они патрулируют акваторию Черного моря, а недавно у них начались учения, в рамках которых они к нам и пожаловали. 

Напомним,  ранее мы писали, что Украину посетила делегация НАТО во главе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столбергом. 30 октября делегация побывала с визитом в Одессе.

 

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Артем Виноградов
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