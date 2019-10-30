На одесском морвокзале стало сложнее передвигаться: территорию оградили из-за кораблей НАТО (фото)

Семь дней на территории одесского Морвокзала будет частично перекрыто движение: в порт зашли корабли НАТО. Четыре корабля стран-членов НАТО прибыли с дружественным визитом в Одессу. Но подходить к ним нельзя – везде ограждения, охрана с автоматами, Национальная гвардия и патрульные полицейские.

На дороге, ведущей к Морскому вокзалу, установлены флаги Североатлантического альянса и Украины – минные тральщики стран-участниц НАТО уже ошвартовались в порту.

Они пробудут у нас неделю.

Конечно же, иностранные военные корабли привлекли множество одесситов. Но вот особо разгуливать по вокзалу не получится: рядом с кораблями, как сверху, так и внизу на Морвокзале, установлены ограждения. За ними патрулирует Национальная гвардия, а ближе к кораблям, на причале, – охрана с автоматами.

Спуститься, чтобы разглядеть суда поближе, можно только обойдя здание вокзала со стороны, где стоят яхты.

Но там людей не много, потому что хорошо рассмотреть можно только первый ближайший корабль. Да и охрана с автоматами, хмуро посматривающая в сторону любопытных людей, тоже особо не располагает к экскурсиям.

Всего в Одессу прибыло четыре корабля: испанский ESPS «Sella», румынский «Ros Lupu Dinescu», болгарский BGS «Shkval» и итальянский ITS «Numana». Они патрулируют акваторию Черного моря, а недавно у них начались учения, в рамках которых они к нам и пожаловали.

Напомним, ранее мы писали, что Украину посетила делегация НАТО во главе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столбергом. 30 октября делегация побывала с визитом в Одессе.

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