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Новости Одессы и Одесской области

НАТО проводить навчання, в рамках якого у порт Одеси зайдуть військові кораблі

НАТО проводить навчання, в рамках якого у порт Одеси зайдуть військові кораблі

У водах Чорного моря розпочалися військові навчання країн країн НАТО Storm Fall 2019.

Про це повідомляє пресслужба ВМС Румунії.

У маневрах беруть участь ВМС України, Румунії та Болгарії.

– В основі сценарію – елементи операції з колективної оборони, відповідно до 5-ї статті Вашингтонського договору, а тактичні рамки навчань передбачають дії десанту в умовах гібридної загрози звичайних і воєнізованих сил. Метою навчань, в яких задіяна Постійна військово-морська протимінна група, є підвищення рівня взаємодії, а також вдосконалення планування і командування спільними силами, – йдеться в повідомленні.

Також про те, що кораблі 2-ї Середземноморської постійної протимінної групи НАТО 21 жовтня були у акваторії Чорного моря повідомив глава наглядової ради Майдану закордонних справ Андрій Клименко y Facebook.

Серед названих:

  • Флагман, корабель постачання – ITS Vesuvio (A5329) – Italian Navy,
  • тральщик TCG Amasra (M266) – Turkish Navy,
  • тральщик ESPE Sella (M32) – Spanish Navy,
  • тральщик ITS Numana (M5557) – Italian Navy.

Навчання відбуватимуться з 21 по 27 жовтня.

Кораблі країн НАТО зайдуть в порти: Одеса (Україна) та Батумі (Грузія), Констанца (Румунія) і Трабзон (Туреччина).

Фото: Andrii Klymenko

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