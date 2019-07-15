На Одесском кинофестивале покажут итальянскую комедию слабослышащим, а незрячим — дебют от украинского режиссера

Такое новшество впервые подготовили для гостей в рамках ОМКФ

В этом году организаторы Одесского кинофестиваля подготовили для гостей немало сюрпризов. Так, например, впервые фильмы в рамках мероприятия смогут посмотреть люди с нарушениями слуха и зрения.

Слабослышащим людям продемонстрируют итальянскую комедию от Паоло Дзукки «Человек, который купил Луну», приспособив субтитры к показу. Так, диалоги и звуки на экране появятся в виде символов и надписей, что позволит понять смысл сюжета.

А трагикомедию, дебют украинского режиссера Антонио Лукича «Мои мысли тихие», сделают доступным для незрячих. Для них подготовят тифлокомментирование, то есть краткое закадровое описание визуальной части киноленты. Услышать происходящее на экране можно будет благодаря специальным наушникам, которые выдадут при входе в кинозал.

Инклюзивные показы фильмов сравнительно недавно появились в мировой практике киноиндустрии. Украина в этом направлении только делает первые шаги. В свою очередь, для Одесского кинофестиваля адаптировало киноленты Агентство доступного кино и ОО «Борьба за права» при поддержке Украинского культурного фонда.

По данным организаторов ОМКФ, в Украине проживает около 400 тысяч человек с нарушениями слуха и зрения. А как отметила соучредитель Агентства доступного кино Виктория Лучка, киношедевры, которые у нас транслируют, практически не выходят в формате, подходящем для таких зрителей. При этом, по ее словам, это стало проблемой, которую в нашей стране пока не спешат решать. Такого же мнения придерживается и генеральный продюсер кинофестиваля Юлия Синькевич.

– К сожалению, в нашей стране инклюзия пока есть далеко не во всех кинотеатрах, – отметила Юлия Синькевич. – Как люди, причастные к проведению международного кинофестиваля, мы не можем не поднять этот вопрос, и поэтому хотим дать возможность незрячим и неслышащим зрителям посмотреть фильмы из нашей программы.

Кстати, слабослышащим и людям с нарушениями зрения, а также одному человеку, который будет их сопровождать, обещают сделать скидку 50%. Для этого достаточно предоставить свидетельство об инвалидности в кассе фестивального дворца.

Конкретно:

Что: Фильм «Человек, который купил Луну»

Для кого: Для зрителей с нарушениями слуха

Когда: 17 июля, 10:00

Где: Фестивальный дворец – театр Музкомедии

Что: Кинолента «Мои мысли тихие»

Для кого: Для незрячих гостей фестиваля

Когда: 20 июля, 14:30

Где: Фестивальный дворец — театр Музкомедии

Фото: пресс-служба ОМКФ