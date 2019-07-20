На Одесском кинофестивале представили сериал, снятый в Одессе, Варшаве и Праге

Первые две серии детективного сериала “Принцип насолоди” показали на Одесском кинофестивале в рамках специальной секции ”Сериалы”. Режиссер фильма

Дариуш Яблонский – известный в Польше кинодеятель. Он возглавляет Польскую киноакадемию и Европейский клуб кинопродюсеров, пишет сценарии и продюсирует фильмы.

В центре сюжета – убийства, расследование которых начинается в Одессе. Затем трупы с аналогичными увечьями находят в Варшаве и Праге. Следователи этих стран будут искать убийцу вместе.

Кадр из сериала Кадр из сериала

В “украинской части” сериала играют известные столичные актеры Сергей Стрельников, Наталья Васько, Станислав Боклан, и одесситы – Дмитрий Олешко, Вадим Набоков, Александр Таран. Массовку и технические службы также обеспечили одесские “киношники”. Общий бюджет фильма составила 5 млн. евро, а украинская часть ”стоила” 25 млн гривен.

“Нам приятно, что гости нашего фестиваля потом приезжают в Украину, чтобы снимать кино. Один из таких режиссеров – Дариуш Яблонский. Тридцать съемочных дней в Одессе. Это добавит один миллион евро в бюджет города и ко всему тому, что мы делаем для экономического эффекта Одессы”, – отмечала ранее президент ОМКФ Виктория Тигипко.

Интересно, что изначально сценарий “одесской части” сериала был написан на русском языке, и снимали его на русском, однако дубляж был уже на украинском. При этом диалоги героев, по мнению актрисы Натальи Васько, был переведены очень неудачно: “Я сама украиноязычная, и хочу слышать украинскую разговорную речь, а тут она ненастоящая. Я даже при дубляже говорила: “Подождите, давайте скажем так, как в жизни говорят”, а мне отвечают: “Нет, сверху просят “литературный язык”. Посмотрите польскую часть – там звучит живая речь. Я не могу этого терпеть, я уже у многих в черном списке из-за того, что хожу и “возбухаю”.

На самой же съемочной площадке общались на четырех языках, так как при встрече актеров из разных стран английский был выбран языком международного общения. Четыре языка звучат и в сериале.

Для одессита Дмитрия Олешко это первая большая кинороль. До этого он работал в театре, снимался в небольших эпизодах и был ведущим программы о кино. “В сериал я попал случайно, пришел на кастинг другого фильма, но кастинг-директор сказала, что это не мой проект. А потом она позвонила и позвала для участия в небольшом эпизоде. И уже после съёмки эпизода режиссер предложил мне другую роль – следователя Богдаши. И именно на прошлогоднем фестивале я узнал, что утвержден на роль”.

Благодаря этой роли Дмитрий Олешко научился водить машину, стрелять из пистолета и работать с образом, который ему не присущ : “Я люблю комедийные образы, гротескные, а в сериале я совсем другой – ни улыбки, ни шутки. Любые такие штуки режиссер из меня буквально выбивал, так как режиссер хотел, чтобы ничего не выбивалось из заданного им стиля”.

Сериал уже смотрят чешские зрители – его сейчас демонстрируют по центральному чешскому ТВ. А вот узнать, кто был убийцей и найдут ли его следователи трех стран, украинские зрители смогут только в октябре, когда он появится на экранах ТВ и в Youtube.