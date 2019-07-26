На одесском Фонтане полиция поймала сбежавшую с тренировки лошадь (видео)

В пресс-службе областной патрульной полиции рассказали о необычной утренней погоне.

Этим утром, правоохранители, как обычно, объезжали на патрульном авто вверенный им участок. Вдруг сидевший за рулем оперативник едва не выронил руль. К изумлению полицейского, откуда не возьмись, на проезжей части появилась лошадь.

Скакун бурой масти на всех парах промчался по оживленной магистрали. Он не стал дожидаться, пока на светофоре загорится зеленый, и лишь чудом не угодил под колеса авто. Пробежавшись галопом по Фонтанской дороге, свернул и оказался в частном секторе.

Оперативники поехали следом. Из открытого окошка в машине попытались позвать животное. Осторожно, чтобы не напугать, тихонько подъехали в нему поближе. Животное немного успокоилось и замерло посреди переулка. В итоге его получилось схватить за уздечку инспектору.

Как оказалось, лошадка сбежала с тренировки на ипподроме. Владельцы уже вовсю искали пропажу, поэтому несказанно обрадовались, когда полицейские вернули любимца.

Коня на ходу зупинили та ДТП не допустили! Коня на ходу зупинили та ДТП не допустили!Сьогодні вранці, під час патрулювання на вулиці Фонтанська дорога, патрульні побачили коня, який стрімголов вибіг на проїздну частину.Кінь хаотично переміщувався по проїзній частині, чим створював небезпеку дорожньому руху.Патрульні прийняли рішення самостійно його зупинити – сповільнили рух та голосовими командами намагались заспокоїти тварину, під'їхавши ближче, через вікно автівки один з інспекторів поліції схватив коня за вуздечку та зупинив.Тварину повернули власникам, які пояснили, що під час ранкових тренувань, кінь втік з іподрому та вони власними силами намагались його розшукати.Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.#ПорядокЦеТи #патрульнаполіція #патрульнаполіціяукраїни #патрульнаполіціяодеси #служитизахищати #police #patrolpolice #patrolpoliceua #od_patrolpolice Опубліковано Патрульна поліція Одеської області Пʼятниця, 26 липня 2019 р.

Фото, видео: группа в ФБ ГУНП в Одесской области