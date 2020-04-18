В одесском доме Руссова за несколько миллионов гривен обновят инженерные сети

К отреставрированному дому Руссова на ул. Садовой еще не подведены сети внешнего электроснабжения.
Чтобы их подключить, в мэрии готовы потратить дополнительных 6,6 млн грн.
Об этом стало известно из информации, опубликованной на форуме публичных закупок ProZorro.
Управление капстроительства планирует проложить там новые электросети, а также соорудить рядом с зданием трансформаторную подстанцию.
Исполнителя еще не выбрали. Его определят на аукционе 5 мая. Он должен будет завершить работы до августа.
Отметим, что на реставрацию дома Руссова уже потратили около 140 млн грн. Его открыли после окончания всех работ в конце декабря прошлого года.
Фото Марии Котовой