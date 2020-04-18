В одесском доме Руссова за несколько миллионов гривен обновят инженерные сети

К отреставрированному дому Руссова на ул. Садовой еще не подведены сети внешнего электроснабжения.

Чтобы их подключить, в мэрии готовы потратить дополнительных 6,6 млн грн.

Об этом стало известно из информации, опубликованной на форуме публичных закупок ProZorro.

Управление капстроительства планирует проложить там новые электросети, а также соорудить рядом с зданием трансформаторную подстанцию.

Исполнителя еще не выбрали. Его определят на аукционе 5 мая. Он должен будет завершить работы до августа.

Отметим, что на реставрацию дома Руссова уже потратили около 140 млн грн. Его открыли после окончания всех работ в конце декабря прошлого года.

Фото Марии Котовой

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