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Новости Одессы и Одесской области

Пограничники задержали в море возле Одессы яхту с детьми: агрессия, угрозы и брань нарушителей

Пограничники задержали в море возле Одессы яхту с детьми: агрессия, угрозы и брань нарушителей

В восресенье, 24 мая, пост технического наблюдения Одесского погротряда во время мониторинга надводной обстановки обнаружил моторную яхту, которая вышла в море из недопущенного к эксплуатации объекта базирования. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

На попытки связаться по открытыми навигационным каналами экипаж не реагировал и быстро удалялся от берега в открытое море. Эту информацию пограничники передали экипажу катера Морской охраны, который проводил патрулирование прибрежных вод вдоль одесского побережья.

Катер Морской охраны обнаружил яхту-нарушительницу, остановил ее и направил в пункт базирования. Учитывая, что на борту находятся дети, чтобы не создавать навигационной опасности, морские пограничники не принимали мер для принудительной остановки, а сопровождали судно-нарушитель к причалу и там провели осмотр. Выяснилось, что капитан задержанного судна уже не первый игнорирует нормы пограничного режима и правила выхода плавсредств в территориальное море.

В сообщении отмечается, что «люди на яхте вели себя агрессивно, угрожали пограничникам влиятельными расправами, употребляли нецензурную брань и утверждали, что ничего не нарушили».

Сейчас готовятся материалы для привлечения нарушителей к административной ответственности в пределах компетенции Государственной пограничной службы.

Фото: Госпогранслужба Украины

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Александр
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Александр

Не можем мы избавиться от Совка. Давайте, каждый день, садясь за руль авто или мотоцикла звонить в полицию и спрашивать разрешение на выезд, а по возвращении домой подтверждать прибытие. Много лет водномоторник и все это достает. Зачем предупреждать пограничников о выходе, если я не ухожу более 2 миль в море, а катаюсь на лыжах или рыбачу. Что должно быть интересно пограничникам у меня в лодке? Документы? Что я делаю? Как я провожу время на отдыхе? Сколько у меня людей в лодке? Это дело причала.

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