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На одесский Новый базар – за бесплатным обедом (фотофакт)

На одесский Новый базар – за бесплатным обедом (фотофакт)

На старейшем одесском Новом базаре с начала войны появилась традиция – кормить бесплатным обедом малоимущих – тех, кто в наши тяжелые времена нуждается в этом особо остро.

Поначалу я думала, что это просто разовая акция. Оказалось, что такими обедами здесь ежедневно кормит малоимущих одно из кафе, которое расположено на территории Нового рынка.

Бесплатный обед на Новом рынке

Многие малоимущие, проживающие неподалеку, уже знают об этой благотворительной традиции и привычно выстраиваются в очередь.

На одесском Новом рынке бесплатно кормят малоимущих

Некоторые люди приходят со своей посудой. Другие приносят ее и для того, чтобы отнести горячий обед своим одиноким нуждающимся соседям, если те по каким-то причинам не могут прийти за ним сами.

Кафе на Новом рынке устраивает благотворительные обеды

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Фото Марии Котовой

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Редакция ПРОФИЛЬ

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