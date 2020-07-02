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На Одещину з Греції намагалися завезти 74 норкові шкіри (відео)

На Одещину з Греції намагалися завезти 74 норкові шкіри (відео)

Хутряний «подарунок» з Греції одеські митники виявили спільно з прикордонниками під час прикордонно-митного контролю пасажирського автобусу «Афіни- Київ» у пункті пропуску «Рені – авто» митного поста «Ізмаїльський».

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Про це повідомила пресслужба Одеської митниці.

27 білого та 47 графітового кольору норкових шкір були щільно загорнуті у поліетилен та знаходилися у спальному місці для відпочинку водія.

Згідно митного законодавства громадянин, який переміщується через митний кордон України автомобільним транспортом, може ввозити без декларування та без сплати мита товар вартістю до 500 євро та вагою до 50 кг.

За фактом недекларування товарів, вартість яких перевищує установлену норму, складено протокол про порушення митних правил за ознаками статті 472 Митного кодексу України.

Остаточну вартість вилученого хутра визначить товарознавча експертиза.

Ринкова вартість однієї норкової шкіри становить від 700 до 3 тисяч гривнь та залежить від розміру, кольору, якості обробки тощо.

ОДЕСЬКІ МИТНИКИ В ЛІТНЮ СПЕКУ ЗНАЙШЛИ НОРКОВІ ШКУРИХутряний «подарунок» з Греції одеські митники виявили спільно з…

Gepostet von Одеська митниця Держмитслужби am Donnerstag, 2. Juli 2020

Фото: пресслужба

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Редакция ПРОФИЛЬ

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