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В Одеському морпорту СБУ проводила антитерористичні навчання: як це було?

В Одеському морпорту СБУ проводила антитерористичні навчання: як це було?

Служба безпеки України провела антитерористичні навчання в морській акваторії південних регіонів України.

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Про це повідомила пресслужба СБУ в Одеській області.

Штаб Антитерористичного центру при Службі безпеки України провів в Одеській та Миколаївській областях масштабні міжрегіональні антидиверсійні тактико-спеціальні навчання.

За легендою навчань декілька умовних «диверсійних груп» намагалися вчинити теракти на території Одеського морського торговельного порту та одного з державних підприємств. «Зловмисники» здійснили захоплення двох вантажних суден, одне з яких прямувало до Миколаївського порту держпідприємства.

Ще одна група озброєних «терористів» проникла на територію Одеського порту та забарикадувалась в адміністративному приміщенні. При цьому «диверсанти» захопили у «заручники» декілька осіб з керівного складу порту.

СБУ провела антитерористичні навчання в морській акваторії південних регіонів України (відео)

Gepostet von Управління Служби безпеки України в Одеській області am Donnerstag, 9. Juli 2020

У заходах, що відбулися в умовах максимально наближених до реальних, взяли участь підрозділи СБУ, Держприкордонслужби, Національної поліції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Збройних Сил України, Національної гвардії, Морської пошуково-рятувальної служби, Адміністрації морських портів України, Південного міжрегіонального Управління з ПВКП МЮ, а також представники органів місцевої влади.

За підсумками навчання визначено стан захищеності об’єктів підприємства та надано чіткі інструкції його керівництву щодо дій при можливих загрозах.

Фото: пресслужба

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