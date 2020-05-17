На Одещині зловмисник закинув пляшку з займистою речовиною у вікно багатоповерхового будинку

Сьогодні вночі у місті Білгород-Дністровськ на вулиці Портовій хтось кинув у вікно житлового будинку пляшку із імовірно займистою речовиною.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

На щастя, ніхто не постраждав. Вибуху та займання не сталося, були лише розбиті дві шибки на другому поверсі.

Про подію до поліції повідомила 39-річна власниця квартири, у вікно якої влучив невідомий.

На місці працювала слідчо-оперативна група територіального відділу поліції. Правоохоронці вилучили пляшку з імовірно займистою речовиною.

Зараз матеріали зареєстровані в установленому порядку. Проводяться заходи щодо встановлення всіх обставин події та причетної до неї особи.

Фото: ГУНП

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.