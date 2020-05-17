На Одещині зловмисник закинув пляшку з займистою речовиною у вікно багатоповерхового будинку

Сьогодні вночі у місті Білгород-Дністровськ на вулиці Портовій хтось кинув у вікно житлового будинку пляшку із імовірно займистою речовиною.
Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.
На щастя, ніхто не постраждав. Вибуху та займання не сталося, були лише розбиті дві шибки на другому поверсі.
Про подію до поліції повідомила 39-річна власниця квартири, у вікно якої влучив невідомий.
На місці працювала слідчо-оперативна група територіального відділу поліції. Правоохоронці вилучили пляшку з імовірно займистою речовиною.
Зараз матеріали зареєстровані в установленому порядку. Проводяться заходи щодо встановлення всіх обставин події та причетної до неї особи.
Фото: ГУНП